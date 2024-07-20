Бой длился с вечера вплоть до утра, – в "Таврии" назвали 2 наиболее напряженных участка фронта

В зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" есть два наиболее напряженных участка фронта. В частности, Левобережье Днепра на Херсонщине и Роботинский выступ на Запорожье.

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал в эфире телемарафона, что ВСУ за прошедшие сутки отбили там попытки штурмовых действий противника, пишет 24 Канал.

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Что происходит на двух наиболее напряженных участках ОСУВ

Что касается операционной зоны оперативной группировки войск "Таврия", то у нас есть два напряженных участка. Это Левобережье Днепра в Херсонской области, где за минувшие сутки (19 июля – 24 Канал) ВСУ отбили 5 штурмовых действий противника, из них 4 атаки – были в районе Крынок,

– рассказал Лиховой.

По его словам, на Роботинском выступе Ореховского направления Запорожья в течение суток 19 июля состоялось 7 бесполезных штурмовых действий россиян. В частности, на направлении:

Малой Токмачки – было 4 атаки,

Новоандреевки, Щербаков и Роботино – по одной атаке.

"У самого Роботино – бой продолжался с вечера вплоть до утра этого дня (говорится о 20 июля – 24 Канал)", – рассказал спикер.

Всего в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" ВСУ отбили 12 атак противника, однако оккупанты не имели успеха – ВСУ не допустили потерь позиций.

Кстати, Крынки также относятся к операционной зоне ОСУВ "Таврия". По словам спикера, Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Левобережье Днепра Херсонской области, в частности – и в районе населенного пункта Крынки.