Россияне пытаются окружить Покровск и наступают под Курахово: обзор фронта и карты ISW

Российские оккупанты продолжают атаковать и не оставляют попыток наступления вглубь украинских территорий. На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, с особой жестокостью враг штурмует позиции ВСУ в Донецкой области.

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 14 января, а также обновили карты боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Курская операция

По данным аналитиков, россияне продолжают наступать на Курщине. Однако в последние дни никаких успехов не достигли. В частности, бои продолжались на северо-запад от Суджи в районе Погребков и Кругленького, на северо-восток от Суджи в районе Русского Поречного и на юго-восток от Суджи в районе Махновки. В то же время Силы обороны Украины также продолжают проводить операцию в Курской области.



Что происходит в Курской области / Инфографика ISW

Харьковская область

В ISW со ссылкой на геолокационные кадры утверждают, что враг продвинулся на северо-восток от Харькова. В частности, незначительное продвижение было в лесной местности на северо-восточной окраине Тихого. Кроме того, россияне провели наступательные действия в районах Казачьей Лопани и Волчанска. Правда, по словам украинских военных россияне примерно вдвое сократили темпы операций на Харьковском направлении в последние дни.



Бои на Харьковщине / Инфографика ISW

Купянское направление и Луганщина

В Институте отметили, что российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении, однако никаких продвижений не достигли. Кроме того, оккупанты пытаются использовать неблагоприятные погодные условия для пересечения реки Оскол на небольших лодках и плотах, накапливают силы в направлении Двуречной и Масютовки (к югу от Двуречной).

Из-за погоды россияне также не используют технику во время атак на Купянском направлении. Зато враг применяет 30 – 40 БПЛА ежедневно, чтобы наносить точечные удары.

В ISW добавляют, что враг также имел продвижение в направлении Боровой. Так, согласно геолокационным кадрам, россияне продвинулись на запад от Макеевки. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток наступления на Лиманском направлении, однако продвижений не имеют.



Бои на Купянском направлении и на Луганщине / Инфографика ISW

Донецкая область

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Согласно отчету Института изучения войны, россияне проводили ограниченные наступательные операции в районе Белогоровки, однако не имели продвижений. Также оккупанты продолжают наступательные действия на Часов Яр, однако подтверждения продвижения врага нет. Хотя пропагандисты утверждали, что якобы захватили половину Северного микрорайона и четвертый цех Огнеупорного завода, однако в ISW не нашли никакого подтверждения.



Бои в Донецкой области / Инфографика ISW

На Торецком направлении оккупанты продолжают наступательные действия, однако продвижений не имеют. По информации Института изучения войны, российские военные захватили около 81% Торецка, но ВСУ продолжают удерживать остальную часть города и дают отпор врагу.

На Покровском направлении ситуация становится все сложнее. Аналитики пишут, что россияне недавно перерезали трассу Т-0405 Покровск – Константиновка на восток от Покровска и трассу Т-0406 Покровск – Межевая на юго-запад от Покровска в рамках своих усилий по окружению Покровска и Мирнограда. Обе трассы, Т-0405 и Т-0406, являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки войск в районе Покровска-Мирнограда.

В рамках наступательной операции оккупанты также могли захватить Соленое, что вблизи Покровска. Сейчас аналитики предполагают, что российская армия пытается создать блокаду Покровска и Мирнограда, чтобы избежать прямых боестолкновений, вместо этого заставив украинские силы отступить.



Что происходит вокруг Покровска / Инфографика ISW

Россияне продолжают наступать на Кураховском направлении. Оккупанты утверждают, что продвинулись в районе Дачного, впрочем аналитики Института изучения войны не нашли подтверждения этим заявлениям. Продолжают атаковать российские силы и под самым Курахово.



Бои в районе Курахово / Инфографика ISW

Вместе с тем, в ISW добавляют, что враг продвинулся в направлении Великой Новоселки. Согласно геолокационным кадрам, российские военные продвинулись на левый берег реки Мокрые Ялы и на запад от Нового Комара. Кроме того, враг мог захватить Нескучное.



Какова ситуация в районе Большой Новоселки / Инфографика ISW

Какая ситуация на Юге

В Запорожской области продолжались позиционные бои, однако существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Как пишут аналитики, обычно, российские войска проводят разведку небольшими группами на западе Запорожской области.



Бои на Запорожье / Инфографика ISW

На Приднепровском направлении оккупанты также проводят наземные атаки, однако продвижений не имеют.



Какая ситуация на Херсонщине / Инфографика ISW

В общем, самой сложной остается ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной. Именно на этих участках враг сосредотачивает основные наступательные усилия.