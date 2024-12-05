Больше всего российская армия штурмует на 2 направлениях: карта боевых действий 5 декабря

Российские войска продолжают попытки продвигаться на разных направлениях фронта. Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло 7 вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое, к тому же войска противника активно задействовали бомбардировочную авиацию.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении са сутки произошло 15 атак вражеских сил. ВСУ отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой.

На Лиманском направлении российская армия атаковала 14 раз. Враг пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении враг совершил 4 атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

ВСУ остановили 41 штурм врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 41 штурм оккупантов. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

Какая ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций неподалеку Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях вражеские силы наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские оккупанты атаковали наши позиции 5 раз. Враг получил жесткий отпор и понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки враг 22 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 335 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.