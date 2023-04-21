Не только Бахмут: в Минобороны назвали места, где враг тоже наступает
Источник:Анна Маляр
Эпицентром упорных боев остается Восток. Российские оккупанты наступают на четырех направлениях одновременно, то есть не только на Бахмутском.
Враг одновременно наступает на Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Россияне пытались продвигаться в других местах
На большинстве направлений врагу не удается продвигаться вперед. Все благодаря нашим защитникам, которые не только обороняются, но и активно действуют.
Однако Маляр отметила, что на этой неделе враг пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Наши бойцы отбили атаки и враг не прошел.
В Бахмуте – горячее всего
Самым горячим местом остается Бахмут. Там идут упорные бои. Противник атакует, уничтожает дотла дома и сооружения.
На отдельных участках россияне продвигаются. Однако мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет огромные потери. Поэтому силы обороны контролируют ситуацию, хотя она остается напряженной.
Решения принимают в соответствии с военной целесообразностью.
Общая картинка фронта
- На Востоке россияне наступают.
- На Севере отдельные населённые пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей оккупанты обстреливают.
- На Юге, на Запорожском и Херсонском направлениях противник остается в обороне.