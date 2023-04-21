Не только Бахмут: в Минобороны назвали места, где враг тоже наступает

Эпицентром упорных боев остается Восток. Российские оккупанты наступают на четырех направлениях одновременно, то есть не только на Бахмутском.

Враг одновременно наступает на Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Россияне пытались продвигаться в других местах

На большинстве направлений врагу не удается продвигаться вперед. Все благодаря нашим защитникам, которые не только обороняются, но и активно действуют.

Однако Маляр отметила, что на этой неделе враг пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Наши бойцы отбили атаки и враг не прошел.

В Бахмуте – горячее всего

Самым горячим местом остается Бахмут. Там идут упорные бои. Противник атакует, уничтожает дотла дома и сооружения.

На отдельных участках россияне продвигаются. Однако мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет огромные потери. Поэтому силы обороны контролируют ситуацию, хотя она остается напряженной.

Решения принимают в соответствии с военной целесообразностью.

Общая картинка фронта