Уже состоялось более 100 боев: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте на 22 марта
- С начала суток произошло 118 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- Украинские защитники стойко отражают многочисленные атаки врага, в частности на Покровском направлении зафиксировано 43 наступательные действия, а на Торецком направлении оккупанты совершили 18 штурмов.
Оккупанты пытаются наступать на восточных направлениях и на Курщине. Силы обороны тем временем работают над истощением боевого потенциала врага.
С начала суток по состоянию на 22:00 22 марта произошло 118 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какова ситуация на разных направлениях фронта
На Харьковском направлении враг 3 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении воины отбили 3 вражеские атаки в районе Загрызово и в направлении Петропавловки. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении 17 атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодязи, Торское и в направлениях Нового, Новомихайловки. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении противник совершил 3 наступательные действия в районах Белогоровки и Спирного, один бой продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники отражают одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе западнее Андреевки, бой продолжается.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Крымского, Дилиевки, Торецка и в направлении Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и уже отбили 16 штурмов противника, идет два боестолкновения.
На Покровском направлении враг совершил 43 наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Зеленое Поле, Лисовка, Удачное, Котлиное, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 14 атак оккупантов в направлениях Константинополя и Разлива. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.
На Ореховском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлениях Щербаков и Новоданиловки.
На Курском направлении украинские защитники отражают 3 атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 22 боестолкновения.