Какие направления сейчас приоритетны для военного руководства России, это 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, смена высшего военного руководства Украины – удачный момент для активизации врага на фронте.
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Что активизирует российское наступление
Россияне могут использовать период перезагрузки в руководстве Вооруженных Сил Украины, поэтому, вероятно, в ближайшее время будут оказывать бешеное давление сразу на нескольких направлениях.
Полковник ВСУ в запасе назвал 4 направления, на которых могут наступать россияне:
- Купянско – Лиманское;
- Бахмутское;
- в районе Донецка от Марьинки до Авдеевки;
- Угледарский.
Свитан заметил, что мощное давление оккупационная армия будет осуществлять на весь периметр Авдеевки. Кроме этого, у россиян подготовлена серьезная группировка направлена в сторону Угледара, южнее Волновахи. Там сосредоточено несколько десятков свежих сил и тяжелая техника.
"У них есть готовность двигаться в сторону Угледара для выполнения поставленной Путиным задачи. Россияне хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, ведь они уже вписаны в путинскую конституцию. Эту задачу российские захватчики в ближайшее время могут выполнять, начиная от Купянска и до Угледара", – добавил военный эксперт.
Ситуация на фронте
- Британские разведчики отметили, что основным направлением для России на фронте остается Авдеевка. В течение двух последних недель россияне перебросили дополнительные силы на это направление и усиливают давление на украинские позиции.
- Возле Купянска сейчас идут ожесточенные бои. Россияне безрезультатно пытаются захватить стратегические высоты.
- Главнокомандующий ВСУ Сырский посетил Бахмут. Враг пытается прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии.