Які напрямки нині пріоритетні для військового керівництва Росії, це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, зміна вищого військово керівництва України – вдалий момент для активізації ворога на фронті.
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Що активізує російський наступ
Росіяни можуть використати період перезавантаження у керівництві Збройних Сил України, тож, ймовірно, найближчим часом чинитимуть шалений тиск одразу на кількох напрямках.
Полковник ЗСУ в запасі назвав 4 напрямки, на яких можуть наступати росіяни:
- Куп'янсько – Лиманський;
- Бахмутський;
- у районі Донецька від Мар'їнки до Авдіївки;
- Вугледарський.
Світан зауважив, що потужний тиск окупаційна армія здійснюватиме на весь периметр Авдіївки. Крім цього, у росіян підготовлене серйозне угруповання направлене у бік Вугледару, південніше від Волновахи. Там зосереджено декілька десятків свіжих сил та важка техніка.
"У них є готовність рухатися у бік Вугледару для виконання поставленого Путіним завдання. Росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку та Луганську області, адже вони вже вписані у путінську конституцію. Це завдання російські загарбники найближчим часом можуть виконувати, починаючи від Куп'янська й до Вугледару", – додав військовий експерт.
Ситуація на фронті
- Британські розвідники зауважили, що основним напрямом для Росії на фронті залишається Авдіївка. Протягом двох останніх тижнів росіяни перекинули додаткові сили на цей напрямок та посилюють тиск на українські позиції.
- Біля Куп'янська нині точаться запеклі бої. Росіяни безрезультатно намагаються захопити стратегічні висоти.
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Бахмут. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії.