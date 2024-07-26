Где подозреваемый в убийстве Фарион мог взять деньги на организацию преступления

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко 26 июля проводил во Львове брифинг относительно деталей дела об убийстве экс-депутата Верховной Рады и языковеда Ирины Фарион. Во время брифинга журналисты подняли вопрос, где подозреваемый взял деньги на то, чтобы организовать преступление.

Добавим, что во время брифинга показали видео, где есть моменты с вероятным подозреваемым до и после возможного совершения преступления.

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Где подозреваемый взял средства на организацию преступления

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что "мы здесь работаем с СБУ, у нас есть наработки". Однако, по его словам, сегодня об этом говорить не будут.

Из переписок мы примерно знаем, откуда они (деньги – 24 Канал) поступали. Видимо, мы скажем через несколько месяцев, зависит как будет идти следствие. Это будет очень рутинная работа,

– проинформировал Клименко.

Напомним, что задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд по избранию меры пресечения состоялся уже 26 июля.

Отметим, что глава МВД Игорь Клименко раскрыл детали работы правоохранителей при задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. По его словам, следствие склоняется к версии, что задержан – только исполнитель. Всего для того, чтобы выследить его, проверили каждый угол маршрута и обыскали почти 100 гектаров леса.