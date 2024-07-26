Додамо, що під час брифінгу показали відео, де є моменти із ймовірним підозрюваним до та після можливого скоєння злочину.

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Де підозрюваний взяв кошти на організацію злочину

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що "ми тут працюємо з СБУ, у нас є напрацювання". Однак, за його словами, сьогодні про це говорити не будуть.

З переписок ми приблизно знаємо, звідки вони (гроші – 24 Канал) надходили. Мабуть, ми скажемо через декілька місяців, залежить як буде йти слідство. Це буде дуже рутинна робота,

– проінформував Клименко.

Нагадаємо, що затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд з обрання запобіжного заходу відбувся вже 26 липня.

Зазначимо, що очільник МВС Ігор Клименко розкрив деталі роботи правоохоронців під час затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. За його словами, слідство схиляється до версії, що затриманий – лише виконавець. Загалом для того, щоб вистежити його, перевірили кожен куток маршруту та обшукали майже 100 гектарів лісу.