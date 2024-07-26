Ввечері 19 липня стало відомо, що на Ірину Фаріон скоїли замах, внаслідок якого вона загинула. 25 липня повідомили про затримання підозрюваного.

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Моменти до та після ймовірного вбивства

Під час брифінгу щодо справи вбивства Ірини Фаріон показали відео, де є моменти із ймовірним підозрюваним до та після можливого скоєння злочину.

Фактично, це записи із відеокамер біля будинку, де було скоєно злочин.

На записі можна побачити, що спочатку підозрюваний максимально спокійно йде до місця злочину, а от звідти вже швидко тікає.

Моменти до та після вбивства: дивитись відео