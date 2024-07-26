Вечером 19 июля стало известно, что на Ирину Фарион совершили покушение, в результате которого она погибла. 25 июля сообщили о задержании подозреваемого.

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Моменты до и после вероятного убийства

Во время брифинга по делу об убийстве Ирины Фарион показали видео, где есть моменты с вероятным подозреваемым до и после возможного совершения преступления.

Фактически, это записи с видеокамер возле дома, где было совершено преступление.

На записи можно увидеть, что сначала подозреваемый максимально спокойно идет к месту преступления, а вот оттуда уже быстро убегает.

Моменты до и после убийства: смотреть видео

Во Львове 26 июля подозреваемому в убийстве Ирины Фарион избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого, стало известно, что он мог планировать следующие покушения: подозреваемый искал в гугле адреса политиков.