Здесь погиб Джус: СМИ показали место авиакатастрофы на Житомирщине

В Житомирской области столкнулись два самолета L-39. В результате авиакатастрофы погиб известный пилот с позывным Джус и еще два летчика.

В эту субботу, 26 августа, стало известно о гибели пилота Джуса и еще двух летчиков, чьи имена и позывные пока не называются. Правоохранители начали расследование.

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Так выглядит место авиакатастрофы

На фотографиях можно увидеть, что некоторые обломки уже погрузили в самосвал и КамАЗ с прицепом. Также, судя по фону, можно предположить, что куски самолетов упали возле частных жилых домов.

Кадры с места трагедии / Фото "Радио Свобода"



На других кадрах видны военные с лопатами. Также на них можно увидеть специальный экскаватор.

Место падения обломков L-39: видео "Радио Свобода"



Что известно об авиакатастрофе в Житомирской области