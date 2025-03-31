Россия беспощадно атакует одно из направлений фронта: карта боев на 31 марта
- За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение на разных направлениях фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Торецкий, Покровский, Новопавловский, Гуляйпольский, Ореховский и Приднепровский.
- Силы обороны Украины остановили многочисленные атаки оккупантов, в частности 21 атаку на Курщине, 73 наступательные действия на Покровском направлении, 17 атак на Торецком направлении и 16 атак на Лиманском направлении.
Россияне пытаются оккупировать как можно больше украинской земли. Наши защитники дают отпор врагу вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. У Генштабе рассказали, где ожесточенно наступают россияне, передает 24 Канал.
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Какова ситуация на разных участках фронта
На Харьковском направлении наши войска остановили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое.
Захватчики атаковали в районе Волчанск: смотрите на карте
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово.
Россияне штурмовали в направлении Богуславки: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Колодезей и в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.
Россияне хотели продвинуться возле Надежды: смотрите на карте
На Северском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
Враг атаковал возле Ивано-Дарьевки: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения неподалеку Ступочек и в сторону Белой Горы.
Бои продолжались возле Ступочек: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки.
Противник атаковал Торецк: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 73 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Котлиное, Удачное, Андреевка, а также в сторону Малиновки, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.
Силы обороны остановили врага возле Водяного Второго: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого.
Россияне наступали возле Константинополя: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 2 атаки возле Привольного и в сторону Свободного Поля.
Оккупанты атаковали в направлении Свободного Поля: смотрите на карте
На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников неподалеку населенных пунктов Малые Щербаки и Степное.
Противник атаковал возле Малых Щербаков: смотрите на карте
На Приднепровском направлении враг проводил 2 наступательные действия в направлении Садового, успеха не имел.
Враг безуспешно наступал в направлении Садового: смотрите на карте
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 21 атаку российских захватчиков.