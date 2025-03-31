Россия беспощадно атакует одно из направлений фронта: карта боев на 31 марта

Россияне пытаются оккупировать как можно больше украинской земли. Наши защитники дают отпор врагу вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. У Генштабе рассказали, где ожесточенно наступают россияне, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении наши войска остановили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое.

Захватчики атаковали в районе Волчанск: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

Россияне штурмовали в направлении Богуславки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Колодезей и в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.

Россияне хотели продвинуться возле Надежды: смотрите на карте

На Северском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Враг атаковал возле Ивано-Дарьевки: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения неподалеку Ступочек и в сторону Белой Горы.

Бои продолжались возле Ступочек: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки.

Противник атаковал Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Котлиное, Удачное, Андреевка, а также в сторону Малиновки, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.

Силы обороны остановили врага возле Водяного Второго: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого.

Россияне наступали возле Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 2 атаки возле Привольного и в сторону Свободного Поля.

Оккупанты атаковали в направлении Свободного Поля: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников неподалеку населенных пунктов Малые Щербаки и Степное.

Противник атаковал возле Малых Щербаков: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг проводил 2 наступательные действия в направлении Садового, успеха не имел.

Враг безуспешно наступал в направлении Садового: смотрите на карте

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 21 атаку российских захватчиков.