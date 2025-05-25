Россияне движутся по линии фронта в Донецкой области: обновленная карта от DeepState

Российская армия снова продвинулась возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты продвигаются на линии разграничения, но ВСУ держат оборону на основных рубежах.

О новых успехах россиян на фронте 24 Канал пишет со ссылкой на DeepState.

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Где продвигались россияне

К сожалению, за минувшие сутки российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области. Так враг двигался на восток к населенному пункту Заря, что расположен вблизи так называемой "серой зоны".

Россияне имели успех неподалеку от Зари: показываем на карте

Кроме этого, оккупанты двигались с ранее оккупированной территории в поселок Богатырь Донецкой области. Враг пытается штурмовать возле населенного пункта, но его все еще контролируют Силы обороны Украины.

Ситуация возле Богатыря в Донецкой области: карта фронта

Также противники имели успехи у населенного пункта Зеленое Поле, что частично расположен в "серой зоне". Оккупанты движутся к поселку через Новополь, который контролируют ВСУ.

Враг движется к Зеленому полю: карта

Напомним, 24 мая аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях. Оккупанты имели успехи в частности на Новопавловском и Покровском направлениях. В Сумской области под контролем врага находится четыре приграничных населенных пункта.