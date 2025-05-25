Россияне движутся по линии фронта в Донецкой области: обновленная карта от DeepState
- Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области, включая Зарю, Богатырь и Зеленое Поле.
- ВСУ держат оборону на основных рубежах, несмотря на усилия врага.
Российская армия снова продвинулась возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты продвигаются на линии разграничения, но ВСУ держат оборону на основных рубежах.
О новых успехах россиян на фронте 24 Канал пишет со ссылкой на DeepState.
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Где продвигались россияне
К сожалению, за минувшие сутки российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области. Так враг двигался на восток к населенному пункту Заря, что расположен вблизи так называемой "серой зоны".
Россияне имели успех неподалеку от Зари: показываем на карте
Кроме этого, оккупанты двигались с ранее оккупированной территории в поселок Богатырь Донецкой области. Враг пытается штурмовать возле населенного пункта, но его все еще контролируют Силы обороны Украины.
Ситуация возле Богатыря в Донецкой области: карта фронта
Также противники имели успехи у населенного пункта Зеленое Поле, что частично расположен в "серой зоне". Оккупанты движутся к поселку через Новополь, который контролируют ВСУ.
Враг движется к Зеленому полю: карта
Напомним, 24 мая аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях. Оккупанты имели успехи в частности на Новопавловском и Покровском направлениях. В Сумской области под контролем врага находится четыре приграничных населенных пункта.