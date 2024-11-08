Россияне хотят окружить Курахово и продвигаются к Покровску: карта боев 8 ноября

Вражеское наступление на Востоке продолжается. Ведутся ожесточенные бои между оккупантами и украинскими защитниками.

Российские войска оккупировали село Новоалексеевка в Покровском районе и продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки. За последние сутки произошло 147 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении в районе населенного пункта Волчанск состоялось 3 вражеских штурма позиций наших защитников.

Напряженная ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.

Бои возле Кондрашовки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, в некоторых случаях при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации. Основные наступательные усилия противник сосредоточил в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

Россияне штурмуют в районе Торского: смотрите на карте

На Северском направлении нашими защитниками отбита одна атака в районе Переездного.

Бой в районе Переездного: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районах Ступочек и Белой Горы.

Атака оккупантов возле Ступочек: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 7 атак неподалеку Торецка.

Противник прет на Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово.

Враг наступает на Покровск: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

Атака россиян возле Сонцовки: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 5 штурмов наших позиций неподалеку Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

Штурм россиян у Сухих Ялов: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг штурмовых (наступательных) действий не проводил, однако активно задействовал авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 3 раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.