Російські війська окупували село Новоолексіївка в Покровському районі та просунулися біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки. За останню добу відбулося 147 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку у районі населеного пункту Вовчанськ відбулося 3 ворожих штурми позицій наших захисників.

Напружена ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

Бої біля Кіндрашівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, в деяких випадках за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

Росіяни штурмують у районі Торського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Переїзного.

Бій у районі Переїзного: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували в районах Ступочок та Білої Гори.

Атака окупантів біля Ступочок: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 7 атак неподалік Торецька.

Противник пре на Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового.

Ворог наступає на Покровськ: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Атака росіян біля Сонцівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 5 штурмів наших позицій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

Штурм росіян біля Сухих Ялів: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог штурмових (наступальних) дій не проводив, проте активно залучав авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 3 рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.