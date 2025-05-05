ВСУ имели успех в районе Покровска, а Россия – на 3 направлениях: карта фронта от DeepState
- ВСУ восстановили позиции в Лысовке, а россияне продвинулись возле Новоалександровки и Котляровки на Покровском направлении.
- Российские войска имели успех возле Новоселки, Новодаровки на Новопавловском направлении и в Белгородской области.
Покровское и Новопавловское направления остаются самыми горячими на фронте. Именно здесь, враг, к сожалению, имел недавно продвижение. Силы обороны стойко сдерживают натиск противника. Иногда нашим воинам удается его отбросить.
Тяжелая ситуация сложилась неподалеку от границы между Донецкой и Днепропетровской областями. Так, 3 мая враг начал там активные штурмовые действия, передает 24 Канал.
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Оккупанты продвигаются в направлении Днепропетровщины
Так, противнику удалось продвинуться возле Новоселки и Новодаровки – оба поселка расположены в нескольких километрах от административной границы Днепропетровской области. Новоселка – в Донецкой области, Новодаровка – на Запорожье.
Где Новоселка: смотрите на карте
Где Новодаровка: смотрите на карте
И ВСУ, и россияне имели успех на Покровском направлении
Силам обороны удалось восстановить положение в Лысовке.
Где расположена Лысовка: смотрите на карте
Между тем оккупанты продвинулись возле Новоалександровки и Котляровки.
Где эти населенные пункты: смотрите на карте
Также противник имел успех на Белгородчине.
Какая ситуация в Белгородской области: смотрите на карте