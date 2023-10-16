ВСУ отбили атаки на 6 направлениях: где враг пытался восстановить положение

Российские военные не оставляют попыток оккупировать украинские территории. Однако Силы обороны дают достойный отпор врагу и наносят ему немалые потери.

В течение суток произошло 53 боевых столкновения с противником. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям.

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Где пытался наступать враг

На Востоке и на Юге страны ситуация на поле боя сложная. Так, в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытался наступать на:

Купянском направлении (ВСУ отразили 12 атак вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине и еще 4 атаки вблизи Стельмаховки и Надежды в Луганской области);

Бахмутском направлении (ВСУ отбили 3 атаки);

Авдеевском направлении (россияне 7 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ);

Марьинском направлении (Силы обороны успешно отразили 16 атак россиян);

Шахтерском направлении;

Запорожском направлении.

Кроме того, россияне пытаются восстановить утраченное положение у Работино и Вербового Запорожской области. Однако успеха оккупанты не имели.

Несмотря на сложную ситуацию на Востоке, Силы обороны также продолжают наступательные операции в Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Враг несет бешеные потери

Во время своих штурмов российские военные не учитывают потери. Да, только в течение прошлой недели Армия дронов ликвидировала 428 единиц вражеской техники. Михаил Федоров отметил, что это абсолютный рекорд за все время существования проекта.

Абсолютный рекорд от Армии дронов – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю,

– написал он.

Вместе с тем, с начала полномасштабного вторжения оккупанты уже потеряли более 288 тысяч личного состава и тысячи единиц техники. Только за прошедшие сутки так называемая "вторая армия мира" уменьшилось на 860 человек и 125 единиц техники. Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники оккупантов и еще одного – по ЗРК врага.