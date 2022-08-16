Где расположен аэродром "Гвардейское" под Симферополем, где раздавались взрывы: объясняем на карте

Во временно оккупированном Крыму 16 августа прогремели взрывы у российского аэродрома в Гвардейске. Он расположен всего в 13 километрах от Симферополя.

В Крыму 16 августа с самого утра подвезли "хлопок". Сначала взрывы возле Джанкоя, а затем – Гвардейское. О том, где расположен аэродром "Гвардейское" – читайте в материале 24 канала.

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Что случилось в Гвардейское

Жители поселка сообщили о звуках взрывов, а затем в небе над военной авиабазой поднялся черный дым. российские пропагандисты заявили, что оккупанты проверяют версию относительно атаки на объект. Вероятно, взрывы произошли на складе боеприпасов.

Смотрите на карте где расположен поселок Гвардейское:

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, после оккупации украинского полуострова россия разместила в Гвардейское 37-й смешанный авиаполк военно-воздушных сил и две эскадрильи. Речь идет о 12 Су-24М и 12 Су-25 СМ.



Так выглядел аэродром до "хлопка" / Фото "Инсайдер"



россия хранила свою авиацию на аэродроме "Гвардейское" / Фото "Инсайдер"

Пока неизвестно, какие потери понесла российская авиация после "хлопка" в Гвардейском.

Взрывы у Джанкоя

Перед "хлопком" в Гвардейском, "громко" было около Джанкоя. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, загорелся склад с боеприпасами в поселке Азовское. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ракеты начали взрываться и разлетаться в разные стороны. Из-за этого повреждения получила железная дорога.

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Оккупанты уже оцепили зону взрыва в радиусе 5 километров и эвакуировали около 2 тысяч населения.

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