Недалеко от Быдгоща в Польше нашли обломки ракеты: показываем город на карте

27 апреля 2023, 10:53
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В польском лесу недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки ракеты с российской надписью. Вероятно, это остатки снаряда класса "воздух – поверхность".

Остатки "военного объекта" были обнаружены на севере Польши возле населенного пункта Замостье, недалеко от Быдгоща. Где именно расположен этот город, рассказывает и показывает на карте 24 Канал.

Узнайте больше В лесу на севере Польши обнаружили обломки ракеты с русской надписью, – СМИ

Где расположен польский город Быдгощ

Заметим, что Замостье, возле которого и обнаружили обломки ракеты, это небольшой населенный пункт, расположенный примерно в 15 километрах от Быдгоща.

Что известно о городе Быдгощ

Это город в историческом регионе Куявия на севере Польши. Он расположен на реке Брди и является начальным пунктом Быдгощского канала, который на востоке доведен до Вислы. Кстати, Быдгощ является одним из самых больших городов Польши.

​Источник: Wikipedia

Где расположен Быдгощ, у которого обнаружили обломки ракеты: смотрите на карте

Между тем расстояние до украинской границы по ближайшему маршруту, который прокладывает Google maps, в Ягодине Волынской области, составляет более 580 километров. По информации СМИ, в Быдгоще расположен один из учебных центров НАТО.

Кратко об обломках ракеты в Польше

  • Местные издания сообщают, что обломки обнаружили еще во вторник, 25 апреля. Однако когда именно они упали, пока неизвестно.
  • Сначала считали, что этот беспилотник, впрочем, позже на обломках заметили надписи на русском.
  • Место находки исследуют полиция, военные и саперы.
  • В прокуратуре Гданьска отказались комментировать предположение о том, что это российское оружие.
Автор: Юлія Лобурак