Где расположен российский город Туапсе, в котором горел нефтеперерабатывающий завод: показываем на карте

В Туапсе вечером среды 24 января произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. 24 Канал расскажет об этом городе чуть больше.

Во время атаки по Туапсе россияне разделились на два лагеря. Одни бились в истерике, требуя удалить видео с пожаром на заводе, другие спокойно считали, сколько пожарных поехали на НПЗ. Вероятно, понемногу привыкли к новой реальности.

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Где находится Туапсе

Туапсе – это курортный городок на берегу Черного моря. Россияне пишут о нем поэтически, мол, там удивительная природа, чистые широкие пляжи и так далее. Впрочем, Туапсе уступает более известным курортам, таким как Сочи или Адлер. В целом он относится к так называемому Большому Сочи, то есть комплексу российских черноморских курортов в Краснодарском крае.

От Керчи в Крыму Туапсе отделяет всего 250 километров, а до Мариуполя – 354 километра.

Туапсе на карте России

Но, конечно, если бы Туапсе было чисто курортом, оно бы не попало в новости.

Там есть большой порт. Раньше в городе были судоремонтные заводы, но сейчас они закрыты. Впрочем, остался Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и две перевалочные нефтебазы.

Что известно о Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе

Согласно сообщениям российских телеграм-каналов, завод, где произошел пожар, принадлежит Роснефти. Вероятно, говорится о Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе.

Даже на гугл-карте хорошо видно, что это целая сеть: нефтеобъектов в Туапсе много, рядом с ними расположены автозаправочные станции.



Где расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод / Скриншот 24 Канала

Морской терминал принадлежит заводу – это единственный НПЗ на берегу Черного моря. Именно через порт россияне вывозят нефть на экспорт, получая деньги, чтобы и дальше воевать против Украины. Экспортируют абсолютное большинство продукции – 90% нефти. Впрочем, даже в Википедии указано, что завод устаревший, поэтому россияне пытаются его модернизировать. Глубину переработки нефти обещают увеличить вдвое.

Он преимущественно производит бензин и мазут, которые так нужны, чтобы питать технику оккупантов на Востоке и Юге Украины. Сырье доставляют из Сибири, Оренбурга и Ставрополя. Туапсе находится фактически возле Крыма и Азова.

Если учесть все вышеизложенное, становится понятным, насколько важен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод для армии оккупантов. И, соответственно, насколько интересен для Украины.

Это не первая атака

Из условного Курахово, то есть территории, контролируемой Украиной, до Туапсе по прямой 450 километров. Что интересно, при этом дроны (если действительно был прилет по НПЗ) должны пролететь над Приморско-Ахтарском, откуда запускают "Шахеды". Там должна стоять дырявая российская пе-ве-о. Ключевое слово – "должна".

Туапсе уже атаковали в феврале и марте 2023 года, тогда были прилеты. Как видим, россияне не способны сделать выводы, и это радует.

Пожар на НПЗ в Туапсе: коротко