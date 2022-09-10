Где расположен Купянск, в который вошли ВСУ: показываем на карте

Украинские защитники решительно отбивают у захватчиков все больше захваченных ими территорий Харьковщины. У оккупантов уже началась истерика из-за успешных действий ВСУ возле Купянска.

И хотя Генеральный штаб ВСУ еще официально не подтвердил, что мы вернули Купянск под контроль Украины, СБУ уже обнародовала фото с желто-голубым флагом над городом.

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Где расположен Купянск

Купянск – город Харьковской области и районный центр Купянского района. Он расположен на реке Осколе (притоке Северского Донца). Это второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области (после Харькова), расположенный неподалеку от границы с россией: всего в 40 километрах.

Немного истории

Купянск всегда считался торговым городом, по существу, от этого и происходит его название от слова "Купец". В прошлые времена река Оскол была полноводной и даже судоходной. Многие купцы, проплывающие вдоль Купянска, обязательно останавливались здесь, чтобы немного отдохнуть и параллельно поторговать.

Где расположен город Купянск: карта

С 27 февраля 2022 года Купянск был оккупирован россией. Однако, предварительно, 10 сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины уволили город.

Что означает увольнение Купянска

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Купянск является основным логистическим узлом по обеспечению изюмской группировки российских войск. Ведь там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных дорог.

Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск,

– сказал военный эксперт.

По словам военного эксперта, Балаклея была в окружении, а точнее – в полуокружении. Когда ВСУ ее обошли, то захватчики, не успевшие отступить с нее, сдавались в плен после зачистки нашими войсками. Это тактика.

Добавим, что эксперты из американского института изучения войны считают, что ВСУ смогут отвоевать еще и Купянск в течение следующих 72 часов. Добавим, что в Генштабе сообщили, что за 3 дня в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться на 50 километров. И это только начало контрнаступления в регионе.

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