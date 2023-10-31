Оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Андреевки, – Генштаб

Враг не оставляет попыток наступать на Востоке. Российские военные также пытаются восстановить утраченные позиции, однако успеха не имеют.

За сутки произошло 59 боевых столкновений с российскими захватчиками. Оперативная ситуация на Востоке и на Юге остается сложной.

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Где враг не оставляет попыток наступать

Оккупанты, несмотря на бешеные потери, не оставляют попыток наступать на некоторых направлениях. Да, враг вел штурмовые действия на Купянском направлении, однако успеха не имел. Наши защитники отразили на этом участке фронта 10 атак. На Бахмутском направлении российские захватчики также не оставляют попыток наступать.

На Бахмутском направлении оккупанты безрезультатно пытались восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Пытались восстановить утраченное положение оккупанты и вблизи Работино в Запорожской области, однако все попытки были напрасны. Не оставляет враг попыток наступать и на Авдеевском и Марьинском направлениях. Эти участки фронта являются одними из самых горячих – в течение суток Силы обороны отразили около 30 атак оккупантов.

Потери врага в течение суток

ВСУ не только отбивают атаки врага, но и наносят ему немалые потери. Так, Силы обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника и 1 – по пункту управления. Подразделения ракетных войск поразили:

3 радиолокационные станции,

8 артиллерийских средств,

район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Общие потери врага с самого начала полномасштабного вторжения уже превысили 300 тысяч личного состава. Также так называемая "вторая армия мира" потеряла более 5 тысяч танков, 9 тысяч ББМ и 7 тысяч артиллерийских систем.