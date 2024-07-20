Россияне наступают сразу на нескольких направлениях: в разведке Британии раскрыли, где больше всего

Враг продолжает наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. В британской разведке раскрыли, где сейчас россияне сосредоточили основные усилия.

Так, основные наступательные усилия вражеской армии на линии фронта сосредоточены именно на Авдеевском направлении. Об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании от 20 июля.

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Где россияне сосредоточили основные усилия

Вероятно, Авдеевско-Покровское направление в Донецкой области остается в центре российских усилий и, соответственно, там российские силы в течение последнего месяца поддерживали высокие операционные темпы,

– утверждает британская разведка.

В отчете также говорится о том, что оккупационная армия продолжила продвижение на север и запад от Очеретино в направлении Покровска. Также оккупанты достигли незначительного продвижения возле поселка Нью-Йорк.

По данным разведки, его считают хорошо укрепленным районом и последней точкой линии соприкосновения, существовавшей до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В то же время возле Часового Яра особых продвижений не произошло. На этом участке фронта масштабных штурмов российской пехоты в течение последних дней не было и захватчики работают в основном действуют распыленными небольшими отрядами пехоты.

"Вероятно, российские силы в этом районе взяли тактическую паузу, продолжая пробные атаки и разведывательную деятельность", – говорят в британском оборонном ведомстве.

В то же время Третья отдельная штурмовая бригада сообщила, что Россия в Харьковской области продолжает свою активность. В частности, враги дальше давят.