ВСУ имели успех на Торецком направлении, а Россия – на двух других: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта. Недавно враг достиг продвижений в районе Покровска и Новопавловки.

Противник сосредотачивает свои основные усилия на направлениях Покровска, Константиновки и Новопавловки, перебрасывая туда подкрепления, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Где продвинулись оккупанты

Геолокационные кадры за 23 мая показывают, что российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении, а именно на северо-восток от Троицкого (на юго-восток от Новопавловки).

Также враг имел успех на Новопавловском направлении. Оккупанты недавно захватили Отрадное (на юго-запад от Курахово).

Ситуация на Новопавловском направлении / Фото ISW

Где имели успех ВСУ

Геолокационные кадры, опубликованные 23 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск в северном Торецке и на север от Торецка.

Обстановка на Торецком направлении / Фото ISW

Какова ситуация на других направлениях

23 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в северной части Сумской области, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, сообщил, что российские силы сосредотачивают усилия на создании понтонных мостов и временных переправ на западный берег реки Оскол.

Заместитель командира украинского подразделения, действующего в районе Лимана тем временем рассказал, что оккупанты активизировали наземные штурмы, пользуясь преимуществами роста растительности и погодными условиями.