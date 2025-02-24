Наступление России замедлилось, враг активен в районе Лимана: карта боев на 24 февраля

Уже третий год продолжается российская агрессия. Украинские защитники мужественно сдерживают натиск врага на Востоке.

В течение нескольких дней количество российских атак на фронте удерживается в пределах 100 боестолкновений. Напомним, что 15 февраля был самый тяжелый день на фронте в новом году. Тогда произошло 260 боев. Между тем за минувшие сутки зафиксировано 96 боестолкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Где россияне проводили атаки

На Харьковском направлении враг 2 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного.

Противник атаковал в направлении Западного: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера состоялось 4 атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки.

Силы обороны отбили атаки россиян в направлении Богуславки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Новоплатоновки, Шийковки, Зеленой Долины, Чернещины.

Россияне пробовали прорваться в Шийковку: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили 2 наступательные действия захватчиков в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

Атака врага была отбита возле Ивано-Дарьевки: смотрите на карте

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино.

Состоялся бой возле Александро-Шультино: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Торецка и Крымского.

Оккупанты атаковали в районе Крымского: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Котлиное, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе.

Оккупанты не прекращают штурмы в районе Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 11 атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Противник атаковал в направлении Бурлацкого: смотрите на карте

На Ореховском направленииоккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Степное.

Россияне штурмовали возле Степного: смотрите на карте

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Украинские защитники отбили 19 штурмовых действий захватчиков.