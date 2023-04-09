На некоторых направлениях – оперативная пауза: россияне уменьшили количество атак

Россияне снизили интенсивность атак на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но усилили возле Марьинки. А вблизи Угледара оккупанты пытаются компенсировать потери и восстановить боеспособность подразделений.

Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, там сейчас "оперативная пауза".

Смотрите также Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

"Другие направления они стандартны – это Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Они были, оставались. Почему уменьшилось количество боеприкосновений? Ведь возле Угледара мы сейчас наблюдаем эту "оперативную паузу", – заявил он.

По мнению Коваленко, когда оккупанты начинали в конце января – начале февраля второй штурм в направлении Угледара, то ежедневно по всей линии боестолкновения было 160 – 180 атак.

Какая задача россиян к Пасхе: смотрите видео

Мало ресурсов

"И, фактически, примерно 30% – 40% – это именно атаки возле Угледара. Сейчас концентрация всех их усилий в направлении Бахмута. Но общее количество – это более 60 штурмовых действий в течение суток", – рассказал он.

Военно-политический обозреватель отметил, что по сравнению с февралем 2023 года, это уменьшилось втрое. Оккупантам сейчас не хватает человеческого ресурса и техники, поэтому они пытаются концентрировать свои удары по узким направлениям.

"Если мы говорим о Бахмуте, они пытаются полностью все свои усилия сконцентрировать на городских боях. Они не только там сконцентрировали свои частные военные компании, например, "Вагнер", – отметил он.

Кроме того, россияне уводят с полей десантников, чтобы захватить город. Но с другой стороны, уверен Александр Коваленко, это демонстрация того, что им не хватает общего ресурса для того, чтобы его распределять полностью по всей линии соприкосновения.

Держать на высоком уровне активности и интенсивности боевых действий, каждую локацию. У них нет такой возможности,

– подчеркнул Коваленко.

Основная цель россиян к Пасхе

Военно-политический обозреватель убежден, что ныне перед российским военным командованием поставлена задача захватить Бахмут до начала Пасхи. И это их основная цель.

"Они для этого используют ресурсы подразделений 51-го и 137-го парашютно-десантных полков из состава 106-й воздушно-десантной дивизии. Подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады", – заявил он.

А также подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии, которая была на локации значительно севернее – фактически вблизи Кременной.

Лисичанск – Северодонецк – Кременная. Вот именно на этой локации они были. Часть подразделений они перевели именно на Бахмутское направление для того, чтобы усилить штурм города,

– сказал Коваленко.

Вопрос в количестве

Все потому, что россиянам не хватает ресурса вагнеровцев. Мол, они не могут "вытащить" закрытие вопроса о Бахмуте к Пасхе. Но сейчас это задача перед минобороны России, поэтому ее нужно как-то выполнить. Ведь россияне уже не раз эти сроки срывали.

"И сейчас все больше и больше появляется именно десантный компонент по этому направлению. Хотя, я не могу их назвать профессиональными, "элитными" и все такое. Здесь вопрос в том, что их большое количество", – рассказал он.

Александр Коваленко считает, что всю "элиту" российской армии уничтожили еще в 2022 году.

"Преимущественную часть еще в начале полномасштабного вторжения. Сейчас используется именно количественная компонентная. Большое количество их личного состава давит у Бахмута", – подытожил он.

Что происходит на фронте: главное