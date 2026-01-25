Вернулся в профессию: стало известно, чем может заниматься Андрей Ермак после отставки
28 ноября Андрей Ермак ушел в отставку с должности руководителя Офиса президента. Недавно бывший чиновник нашел для себя новую работу.
Как свидетельствуют данные Национальной ассоциации адвокатов Украины, Ермак вернулся к адвокатской деятельности.
Чем занимается сейчас Андрей Ермак?
23 января 2026 года после почти 6 лет перерыва он восстановил право работать адвокатом. Экс-чиновник не занимался адвокатской практикой с февраля 2020 года, с тех пор, как возглавил Офис президента.
До начала работы на государственной службе Андрей Ермак имел почти 25 лет адвокатского стажа.
Свидетельство адвоката он получил еще в 1995 году. В 1997 году вместе с партнерами основал ООО "Международная юридическая компания".
Напомним, что на фоне коррупционного скандала с Миндичем 28 ноября к Ермаку пришло НАБУ с обысками.
По словам нардепа Ярослава Железняка, "Али-Баба", который фигурирует на "пленках Миндича", – это Андрей Ермак. Есть предположение, что этот позывной происходит от инициалов Ермака – "А.Б". – то есть Андрей Борисович. Нардеп убежден, что руководитель ОП не мог не знать о масштабных коррупционных схемах в энергетике. Ранее руководитель САП Александр Клименко указывал, что "Али Баба" раздавал задания, чтобы давить на НАБУ и САП.
В день, когда состоялись обыски, вечером Владимир Зеленский анонсировал увольнение Ермака с должности руководителя его Офиса.
Новым руководитель Офиса президента в начале 2026 года был назначен Кирилл Буданов, который до этого возглавлял ГУР.
Последние новости по делу Андрея Ермака
- По данным СМИ, когда Ермак узнал о своем увольнении, то был вне себя.
- На фоне отставки экс-руководитель Офиса заявил, что собирается идти на фронт. Впрочем, в начале 2026 года в Минобороны уточнили, что Андрей Ермак не обращался в ТЦК и СП для прохождения военной службы.
- Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Андрей Ермак не имеет статуса подозреваемого в "деле Миндича". Досудебное расследование продолжается, и на текущем этапе любые публичные выводы являются преждевременными.