Минобороны России показало Шойгу после мятежа: видео может быть старым

Сегодня минобороны России показало видео, что Шойгу якобы находится с рабочим визитом в "зоне проведения" так называемой СВО. Однако российские военные коры считают видео старым.

Видео поездки Шойгу на передовую, о которой 26 июня отчиталось минобороны страны-агрессора, предположительно старое. Об этом утверждает один из известных российских военных корреспондентов.

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Что свидетельствует о том, что видео может быть старым

Такое предположение возникло из-за того, что в пятницу 23 июня сообщалось, что Шойгу "посещал с инспекцией Белгородскую область для проверки войск и позиций". Об этом говорили собственные источники военкоров на местах. То есть Шойгу был в зоне "боевых действий" еще до мятежа Пригожина.

Россиянам верить нельзя

Минобороны решило показать, что Шойгу "весь в работе" после мятежа Пригожина. Сообщается, что он якобы проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск, расположенный "в зоне проведения СВО". Так, в России называют войну против Украины.

Вражеские СМИ заявили, что Шойгу заслушал доклад командующего "Западной" группировкой генерал-полковника Никифорова относительно текущей ситуации на фронте и выполнения боевых задач на основных тактических.

Также ведомство опубликовали видео с министром войны, однако дата, место и время съемки неизвестны. Очевидно, эту информацию бросили для того, чтобы просто отчитаться перед россиянами после мятежа Пригожина и доказать, что "ничего существенного не произошло".

Видео, которое показывает минобороны России: