Где украинцы планируют праздновать Новый год: данные опроса
31 декабря 2021 , 23:30Читати новину українською
Источник:Kantar
Большинство украинцев встретят Новый год дома. Всего 2% населения отправятся за пределы собственного дома в праздник.
Украинцы любят праздновать по-домашнему
Праздничную ночь в домашней атмосфере проведут 89% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса.
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В кафе и ресторанах будут праздновать Новый год 2% населения. Кстати, это больше, чем в прошлом году. Так как 2021 год в ресторанах встретили всего 0,5% украинцев. Вероятно, это связано с карантином и пандемией коронавируса.
Еще по 2% опрошенных будут праздновать возле главной елки города и в путешествии по Украине.
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- 29% украинцев будут дарить близким косметику,
- 27% – игрушки и детские вещи,
- 24% – предметы декора, сувениры,
- 21% – одежду,
- 18% – гаджеты,
- 16% - алкоголь,
- 15% – готовые наборы подарков,
- 12% – чай и кофе,
- 12% – украшения.
Что известно об опросеИсследование проводилось в ноябре 2021 года. В нем приняли участие 1 000 украинцев в возрасте 18 – 55 лет, которые проживают в городах и поселках городского типа. Метод: онлайн-опрос (проникновение интернета в этой группе – 84%). Квотная выборка – по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта. Исследование провели по инициативе и финансированию Kantar Украина.
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