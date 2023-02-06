Землетрясения были и будут, – сейсмолог НАН рассказал, как "турецкая стихия" грозит Украине

Турцию и Сирию всколыхнуло смертоносное землетрясение, которое уже унесло тысячи жизней. Оказывается, что Украина тоже находится на поясе, на котором произошло жуткое землетрясение.

Заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал, есть ли риски для Украины после случившегося в Турции, а также в Румынии. Как известно, 6 февраля, подземные толчки были зафиксированы на территории Румынии и Молдовы, однако не нанесли таких разрушений, как в Турции.

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Украина расположена на поясе, в котором произошло землетрясение в Турции

Как пояснил Александр Кендзера, Украина находится в зоне Вранча и фактически расположена на краю того же пояса, в котором произошли жуткие землетрясения в Турции и Сирии.

"Землетрясения на территории Украины были и будут в будущем. Дело в том, что мы расположены фактически на краю того же пояса, в котором произошли землетрясения в Турции на границе с Сирией. Мы расположены на северной окраине этого пояса, а землетрясения произошли на юго-западной.

Зона Вранча, которая генерирует такие сильные землетрясения, которые ощущаются на территории Украины, фактически принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался вследствие того, что евразийская материковая плита – это, начиная от Азорских островов через Средиземное море, она протягивается через зону Вранча, протягивается на Турцию, на Кавказ и проходит дальше, где разделяется у Гиндукуша на 2 пояса. Один идет на юг, а другой – в направлении Камчатки", – сказал директор Института геофизики НАН.

По его словам, землетрясения происходили все время как на территории Украины, так и Турции.

Но они не были такого масштаба, что говорит о том, что крепость, построенная более 2 тысяч лет – никогда не была разрушена. Сейчас она разрушилась. Это говорит о том, что землетрясение произошло сильнее, но гораздо ближе к этому историческому строению, которое защищается ЮНЕСКО,

– сказал сейсмолог.

Александр Кендзера подчеркнул, что хотя сильные землетрясения происходят не часто, но они все же рано или поздно случаются.

"Очевидно, что такие сильные землетрясения не происходят часто, но они происходят. Когда речь идет о землетрясениях зоны Вранча – у нас есть информация за тысячу лет в этой зоне. Эти землетрясения могли влиять на всю территорию Украины. Чем ближе к зоне Вранча, тем интенсивность влияния от этих землетрясений больше и сильнее", – подчеркнул он.

8 и даже 9 баллов: где в Украине может быть мощное землетрясение

Вместе с тем сейсмолог рассказал, что сейсмические влияния могут быть наибольшими на юго-западе Одесской области.

Если мы будем смотреть на карты общесейсмического разрушения, на которых показан уровень сейсмической опасности Украины, то видим, что на юго-западе Одесской области сейсмические влияния могут быть наибольшими. Они могут достигать 8 и даже 9 баллов по десятибалльной шкале,

– сказал Александр Кендзера.

Он подчеркнул, что в Одессе и других местах на территории Украины следует учитывать параметры сейсмической опасности, которые могут находиться на той или иной площадке, где уже построен объект, или планируется строительство.

При этом сейсмолог заявил, что катастрофические последствия землетрясений можно предотвратить.

"Землетрясения, происходящие в определенных зонах проявляются на конкретной площадке практически одинаково. Когда мы имеем информацию, как будет колебаться площадка, в таком случае нам нужно спроектировать дом, в котором не будут возникать волны, резонирующие с этими волнами от очагов землетрясений. В таком случае землетрясения будут, но ничего не будет разрушаться", – сказал он.

Александр Кендзера подчеркнул, что в Турции знали, какие могут быть землетрясения, но, к сожалению, не провели достаточно работы, чтобы убедиться в том, что дома будут сейсмостойкими.

В результате огромные потери, которые отбрасывают на 10 лет развитие этого района,

– добавил ученый.

Что известно о сейсмическом поясе, на котором находится Украина

По словам Александра Кендзеры, сейсмический пояс, о котором он говорил в начале, образовался из-за того, что Евразийская плита надвигается на Африканскую, Арабскую и Индийскую плиту. В результате возникают "фантастические напряжения".

В некоторых местах превышаются пределы прочности, разрушается среда, возникают сейсмические волны и доходят до поверхности и заставляют разрушаться как почвы, так и построенные на них объекты.

– рассказал сейсмолог.

"Когда мы будем знать, как будут колебаться почвы, на которых что-то планируют построить, – мы всегда можем спроектировать сооружение или объект, который не будет резонировать с волнами, которые будут идти от каких-либо землетрясений. К счастью, таких методов, как это просчитать немало. Следовательно, можно строить сейсмостойкие дома, что дает защитить людей от будущих катастроф", – резюмировал Александр Кендзера.