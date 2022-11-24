Состояние в энергосистеме Украины: дефицит составляет 50%

Украинские энергетики еще раз продемонстрировали мощную работу. После очередной массовой атаки россиян по инфраструктуре 24 ноября свет был восстановлен во всех регионах Украины.

Стабилизационные отключения никто не отменял. Потому даже в тех городах, где уже возобновили электроснабжение, на некоторых улицах его может не быть. Где энергетикам удалось сработать быстрее всего – читайте в материале 24 канала.

Читайте также По всей Украине разворачивают "Пункты несокрушимости" со связью и электричеством: карта

Как чувствует себя энергосистема Украины сейчас

По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии уже смогли обеспечить около 50% потребностей потребления в стране. Что именно удалось сделать, рассказали в Укрэнерго.

По их словам, большая часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций снова работает. В то же время, все атомные электростанции постепенно набирают мощность. Единственное исключение – временно оккупированная ЗАЭС.

В компании отмечают, что приоритет в энергопитании придается критической инфраструктуре страны. Однако заживление бытовых потребителей тоже продолжается.

После предварительной ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Для ее починки придется потратить больше времени.

Последствия вчерашней ракетной атаки испытывают все регионы Украины. Невозможно сейчас назвать никаких точных сроков полного восстановления,

– объясняют в Укрэнерго.

Дефицит в энергосистеме составляет около 50%. Так что украинцев, у которых уже появилась электроэнергия, просят относиться к ней бережно и с пониманием подойти к периодическим отключениям.

Какая ситуация с энергоснабжением в разных областях

В Харьковской области уже заживили электроэнергией почти 70% потребителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В Хмельницкой области днем ​​отключили электроэнергию в 1171 населённых пунктах. Без света осталось 469 тысяч потребителей.

Однако впоследствии началось постепенное подключение пользователей к электроэнергии. Кроме того, первый блок атомной электростанции тоже уже подключен к единой электросети Украины.

Винницкая область полностью заживлена. Все электростанции возвращаются в работу, сообщает глава местной ОВД.

Однако дефицит в энергосистеме остается, поэтому ограничения сохраняются. Поэтому жителей области просят отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

В столице энергоснабжение также частично восстановлено. Несмотря на это, экстренные ограничения остаются, говорят в КГГА. По состоянию на 17.20 70% жилых домов Киевщины остаются без электроэнергии.

На Волыни все объекты критической инфраструктуры удалось подключить к сети. Однако дефицит мощностей в энергосистеме составляет 65%.

В Одесской области подача света восстановлена ​​в первую очередь в важнейшие объекты области. В регионе до сих пор действуют экстренные ограничения, ведь состояние энергосистемы после вражеской атаки там очень сложное.

Волынь до сих пор ждет подключения к объединенной электросети Украины. По состоянию на 19.40 в регионе нет достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителей электроэнергией.

Свет есть только в объектах критической инфраструктуры и зданиях, расположенных поблизости. Подключение потребителей остается на низком уровне.

В Полтаве между тем продолжаются почасовые отключения, при чем сразу по две очереди. Ситуация с энергоснабжением в области пока сложна.

Свет восстановили на всей территории страны

Электричество подано во все области Украины!

– заявил Кирилл Тимошенко.

По данным заместителя главы Офиса Президента:

первыми заживили объекты критической инфраструктуры;

по состоянию на 14:43 24 ноября к сети подключают бытовых потребителей;

свет пытаются подавать людям на несколько часов.

Речь не о том, что у всех людей дома будет свет. Ведь кое-где электричество восстановили только для объектов критической инфраструктуры, кое-где – действуют стабилизационные отключения. Однако энергетики работают, чтобы свет был в каждом доме.

Кроме того, на всей территории страны развернули 4 тысячи "Пунктов несокрушимости" – специально обустроенных мест, где можно зарядить телефон, согреться и попить теплых напитков.

Кирилл Тимошенко рассказал о ситуации со светом: смотрите видео

Как в областях восстанавливали свет

По состоянию на вечер 23 ноября Андрей Садовой сообщил, что во Львове уже есть свет. Тогда же в городе возобновили подачу воды и тепла.

Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества,

– рассказал мэр Львова.

Вечером 23 ноября на 90% восстановили свет во Львовской области.

В Львовоблэнерго сообщили, что 24 ноября в области ввели аварийные и плановые отключения электричества.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко написал, что в городе специалисты работали всю ночь. По состоянию на утро 24 ноября:

водоснабжение восстановили на левом берегу города, а на правом – планируют в первой половине дня;

без света еще 70% города. Энергетики работают, но все будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что трамваи временно не работают. Поэтому на семи трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – улица Старовокзальная";

№ 3 "Станция Ромена Ролана – улица Старовокзальная";

№ 12 "Пущая Водица – площадь Шевченко";

№ 14 "Отрадный массив – площадь Контрактовая";

№ 18 "площадь Контрактовая – улица Старовокзальная";

№ 19 "площадь Шевченко – площадь Контрактовая";

№ 28 "улица Милославская – площадь Дарницкая".

Также начальник Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что 1125 населённых пунктов Киевской области остались без света.

Поэтому в области вдвое увеличили количество нарядов на улице, а полиция работает круглосуточно.

Кроме Пунктов несокрушимости, действующих в области, вы можете обратиться за помощью в любой отдел или отделение полиции,

– обратился Небитов к людям.

Также в эфире телемарафона "Единые новости" 24 ноября генерал рассказал, что на "Пунктах несокрушимости" в области работают правоохранители.

По словам Андрея Небитова, электротранспорт относится к объектам критической инфраструктуры и нуждается в подключении к сети в первую очередь.

Какая ситуация в других областях

Городской голова Ровно Александр Третяк заявил, что 24 ноября из-за отсутствия света в городе не будут курсировать троллейбусы. В Ровнооблэнерго сообщили, что:

работают 26 котельных;

не включены котельные на улице Алексинская, 31-а; Белая, 35-а; Черновола, 99-д;

из-за перегрузки в сети срочно начали отключать потребителей от энергоснабжения.

Кроме того, в школах, садах и заведениях внешкольного образования 24–25 ноября – вынужденные каникулы.

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил, что утром 24 ноября все котельные, кроме той, что на улице Карбышева заживлены, скоро будет тепло в квартирах. Котельную на Карбышева пытаются подключить. По словам Полищука:

вода в городе есть;

энергетики пытаются восстановить свет в объектах критической инфраструктуры;

в отдельных микрорайонах свет появился еще вечером 23 ноября, в отдельных – утром 24 ноября.

заживление города и окрестных сел продолжается.

В Харькове не работало метро, ​​а в Николаеве просят экономить

В Харькове не работало метро и наземный электротранспорт. По данным Суспільного, вместо трамваев и троллейбусов на маршруты вышли автобусы.

Глава Полтавской ОВА пообещал, что свет появится в области уже 24 ноября. Впоследствии Дмитрий Лунин заявил, что Полтаву начинают заживлять. В первую очередь, критическую инфраструктуру: водоотвод, водоснабжение, теплокоммунэнерго, больницы.

Если в Полтавской области не будет ловить связь, нужно звонить по другим номерам экстренной помощи. Мэр Полтавы Александр Мамай составил список, доступный по ссылке

Что известно о ситуации в других регионах:

в Житомире восстановили воду, тепло и свет. Тепловики пытались восстановить гидравлический режим для надлежащей подачи тепла в дома;

в Кировоградской области свет включили на объектах критической инфраструктуры. Света и воды у людей нет. Питьевую воду будут подвозить водоканалы;

Винницкая область – заживленная. Свет есть и в самом городе;

Черкасская область по большей части тоже со светом. Сложная ситуация в Умани и районе, а также в Чигирине.

до 50% потребителей Днепропетровской области уже с электричеством. Техническую воду довезут на правый берег Днепра;

Черниговская область почти вся со светом. Также в Чернигове возобновили водоснабжение.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 23 ноября сообщил, что с первой попытки возобновить электроснабжение в области не удалось. Тогда только частично подключили к сети Южноукраинск и Березнеговатое.

Утром 24 ноября чиновник призвал людей максимально экономить. Поскольку у системы не хватает мощности, чтобы подключить других потребителей.

После этого он заявил, что напряжение по области уже подали. По состоянию на 10:36 24 ноября оно составляет 84 мегаватта на всю Николаевскую область, однако набирать его, по словам Виталия Кима, будут постепенно. Кроме того:

все медицинские службы уже работают;

больницы работают от генераторов.

Кроме того, по состоянию на вечер 23 ноября, восстановили свет в:

Запорожской;

Одесской (водоснабжение подключено на 100 процентов, тепло – 100 процентов, бытовые потребители электричества – пока только на 10 процентов);

Черновицкой;

Ивано-Франковский;

Тернопольской;

Хмельницкий областях.

Когда я получал отчеты вечером о ходе возобновления энергоснабжения – 11 областей имели отметку "вся область без электричества". По состоянию на начало ночи энергетики постепенно подключаем новые районы,

– прокомментировал ситуацию 23 ноября президент.

В Офисе Президента говорили, что "не все так плохо"

В обед 23 ноября россияне запустили по Украине около 70 ракет и дронов-камикадзе. Большинство из них сбили наши силы ПВО, однако некоторые попали в цели, в частности – в объекты энергетической инфраструктуры. После этого почти по всей Украине исчез свет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко говорил, что прилетов по инфраструктуре много, но мы все преодолеем. Он призвал украинцев сохранять спокойствие, ведь энергетики работают, а в городах Украины работают Пункты несокрушимости, где есть генераторы, можно согреться и выпить чаю.

К теме – циничное заявление Медведева о ракетных обстрелах Украины: видео