Где в Украине заработал гуманитарный коридор и кого эвакуируют в первую очередь: ответ Верещук

В 10 часов утра 8 марта в Украине заработал гуманитарный коридор, который был согласован с министерством обороны России. Ранее, из-за прицельных обстрелов РФ людей и грузовиков, его не могли открыть.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Где в Украине заработал гуманитарный корридок

По ее словам, гуманитарный коридор заработал по направлению Мариуполь – Запорожье. В частности, груз отправился в направлении Мариуполя через следующие населенные пункты:

Орехов,

Пологи,

Бельманка,

Розовка,

Республика,

Мангуш,

Портовское.

Вышел гуманитарный груз, состоящий из восьми грузовиков и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей,

– сказала Верещук.

Кого первыми вывезут из Мариуполя

Министр заверила, что прежде всего будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей.

Груз состоит из воды, медикаментов, основных продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза – более 90 тонн.

"Наш гуманитарный груз едет в Мариуполь, и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя РФ", – добавила она.

Сумы также получили "зеленый коридор" и начали эвакуировать людей из разбомбленных территорий. Первая колонна автобусов уже отправилась из города, вторая отправится в 13:00. Подробности – читайте здесь.

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