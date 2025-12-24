Это не Киев: в Yasno назвали регионы Украины, где ситуация со светом самая критическая
- Наибольшие проблемы с электроснабжением сейчас в южных и прифронтовых регионах Украины.
- Почасовые графики отключений менее критичны, чем экстренные отключения, которые свидетельствуют о серьезных авариях и дисбалансе в энергосистеме.
Россия постоянно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 23 декабря оккупанты совершили очередную массированную атаку, в результате которой в нескольких областях часть потребителей осталась без света.
Худшая ситуация с электроснабжением сейчас в южных и прифронтовых регионах Украины. Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко, передает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
Где в Украине самые большие проблемы со светом?
В Киеве проблемы со светом есть, но они не критичны по сравнению с другими областями.
Коваленко объяснил, что невозможно назвать один город с "тяжелой" ситуацией, ведь из-за обстрелов и аварий состояние энергосистемы меняется ежедневно.
Наибольшую нагрузку сейчас имеют Одесса, Харьковская, Сумская, Донецкая и Черниговская области.
По его словам, почасовые графики отключений – это не самый худший вариант. Значительно хуже, когда вводят экстренные отключения, ведь это означает серьезные аварии и разбалансировки энергосистемы. Если действуют графики, система работает относительно стабильно.
Что известно о ситуации в энергетике Украины?
- В отдельных регионах Украины зимой отключения света могут длиться до 15 – 20 часов в сутки, даже при температуре около нуля. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что каждый новый российский удар резко ухудшает ситуацию. С сентября Россия осуществила более шести масштабных атак на электростанции компании – по интенсивности они беспрецедентны за последние четыре года. По его словам, эта зима может стать самой сложной за время полномасштабной войны, ведь под ударами оказались все составляющие энергосистемы: генерация, сети, газовая инфраструктура и угольный сектор. ДТЭК уже потеряла около 50% генерирующих мощностей.
- 24 декабря из-за российских обстрелов энергетики на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине ввели аварийные отключения света.
- Также вражеские войска атаковали ТЭЦ под Харьковом, что привело к снижению напряжения в городе и проблем с теплоснабжением и электротранспортом.