Полицейского несколько раз просили разговаривать с гражданами на государственном языке, однако тот принципиально отказывался выполнять это требование.

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Коллеги стали защищать правоохранителя

Другие полицейские не сделали замечания правоохранителю. В то же время они начали защищать его аргументами, что якобы можно общаться и на русском. Они говорили "а где в законе написано такое...".

Депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик отметил, что это указано в законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно этому же закону есть еще категории граждан, которые должны разговаривать на государственном языке, и если эти категории нарушают указанные требования, то к ним нужно вызвать полицию. Вопрос риторический, как бы отреагировали "герои" этого видео, если бы они приехали на такой вызов,
– подчеркнул Бурлик.

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