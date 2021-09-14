Полицейского несколько раз просили разговаривать с гражданами на государственном языке, однако тот принципиально отказывался выполнять это требование.

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Коллеги стали защищать правоохранителя

Другие полицейские не сделали замечания правоохранителю. В то же время они начали защищать его аргументами, что якобы можно общаться и на русском. Они говорили "а где в законе написано такое...".

Депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик отметил, что это указано в законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно этому же закону есть еще категории граждан, которые должны разговаривать на государственном языке, и если эти категории нарушают указанные требования, то к ним нужно вызвать полицию. Вопрос риторический, как бы отреагировали "герои" этого видео, если бы они приехали на такой вызов,

– подчеркнул Бурлик.

Что известно о похожих случаях

В Харькове продавщица продуктового киоска "Колосья. Долина вкуса" отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и заявила, чтобы та "катилась к Бандерштадту". Женщина утверждала, что "она россиянка, приехала из России, и что никакого украинского здесь не будет". Впоследствии продавщицу уволили.

В Киеве работница IT-компании в своем инстаграме написала, что она не переваривает украинский язык. Ей не понравилось то, что от 16 июля вступают в силу новые нормы закона о языке. Девушку уволили.

Работница отдела кадров компании Columb Trade попала в громкий скандал из-за отказа девушке в трудоустройстве из-за языка. За несколько дней она попросила прощения и призналась, что виновата.



Что делать, если не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала