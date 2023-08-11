Сауна, тренажерная, винный погреб: в сети показали хоромы Паши "Мерседеса" в Лавре
Источник:ТСН
Сотрудники Киево-Печерской Лавры получили возможность попасть в дом Паши "Мерседеса". Нам показали хоромы, где на территории комплекса жил митрополит.
Видео, выложенное в сеть журналистами, может шокировать. Оно еще раз подтверждает, что Паша "Мерседес" явно не жил скромно, хотя и пытается уверить всех в обратном.
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Скромный снаружи и с секретом внутри
Как стало известно, его помещение имеет сразу несколько этажей. Интересно, что вверх оно достигает только одного, а вот вниз – трех.
Заметим, что этажом ниже спускаться могли только избранные. Но недавно там произошел прорыв водопроводной трубы. И именно это позволило сотрудникам заповедника увидеть, что же скрывается внутри дома митрополита.
Хоромы Паши "Мерседеса" в Лавре: смотрите видео
Так, на нижних этажах расположена сауна, тренажерный зал. А еще – винный погреб. Правда, вина там уже не найдете.
Тем временем ученые обратили внимание на другую скромную комнату. По их предположениям, за ней может скрываться вход в ближние пещеры, которые во время строительства были замурованы.
Заметим, что накануне Пашу "Мерседеса" освободили из-под стражи. Для этого за митрополита УПЦ МП внесли колоссальный залог.
Об освобождении рассказал его адвокат
- Собственно, 7 августа адвокат Паши "Мерседеса" констатировал, что его подзащитного освободили. Для этого внесли залог в размере 900 тысяч долларов.
- Напоминаем, что митрополит обвиняется в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
- Что касается 900 тысяч долларов или 33 миллиона и 300 тысяч гривен залога, такую сумму назначил Соломенский районный суд Киева еще 14 июля. В тот день во время заседания избирали меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры.
- В СБУ заявили, что освобождение Паши "Мерседеса" никак не повлияет на рассмотрение дела в отношении него. Известно, что он будет жить в селе, а также обязан будет носить электронный браслет.
- Да, тот самый электронный браслет, который очень мозолил ногу митрополиту УПЦ МП. Наверное, на этот раз он не будет жаловаться, чтобы снова не попасть за решетку.