Украина победила Россию в стенах ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Украиной проект резолюции о положении Запорожской АЭС, в котором России выдвигается требование немедленно вывести войска с атомной электростанции и вернуть ее под полный контроль Киева.

Почему резолюция о ЗАЭС важна

Разумеется, прямо завтра Россия "начнет" выполнять это требование. Конечно же, нет.

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А почему? Да потому, что Россия – это страна-террорист, которая растоптала международное право и статус международных организаций. Особенно таких бесхребетных, аморфных и, как показало время, никчемных как ООН.

Страна-террорист открыто глумится над международным правом, плюет на Женевскую конвенцию, стирая в пепел города, нанося удары по медицинским учреждениям, мучая голодом военнопленных, занимаясь геноцидом в Украине, которая истекает кровью, и при этом председательствуя в ООН.

Помню, как в свое время нас учили тому, что безынициативность Лиги наций привела ко Второй мировой войне. Останавливать военную машину Адольфа Гитлера пришлось позже, большими жертвами, чем это могло бы стать раньше – меньшими. Но у Лиги наций хотя бы хватило мужества осудить нацистскую Германию и исключить ее из своего состава.

Поэтому созданная на руинах Лиги наций ООН, которая должна была стать лучшим международным институтом, не дотянула даже до уровня – совсем не лучшего. Ну, хоть что-то делают для истории. Записывают в общую хронологию событий свои акты обеспокоенности.

Интересно Когда уже "это" закончится?

Да и современную "ось Зла" можно очертить благодаря этим голосованиям. В ходе голосования Россию поддержали:

Беларусь,

Бурунди,

Куба,

КНДР,

Эритрея,

Мали,

сама Россия,

Никарагуа,

Сирия.

Сильнейшие этого мира!

Но для нас важно, чтобы даже в такой организации, как ООН, к которой у многих неоднозначная и крайне негативно резкая риторика, звучал наш голос. Не просто звучал, но и доминировал даже над постоянным членом Совета безопасности с правом вето.

Бюрократический архаизм, победа над Россией в стенах которого для Украины не менее важна, чем на поле боя. Одна из таких побед достигнута. Запорожская АЭС будет освобождена от российских оккупантов, но другими методами. Эти методы, кроме полной законности и морального права, будут иметь еще и бюрократическую обоснованность ООН.