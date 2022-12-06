Гендиректор "Дождя" рыдает и просит вернуться ведущего, призвавшего поддерживать "мобиков"

Гендиректор российского "Дождя", который позиционирует себя как оппозиционное издание и сейчас базируется в Литве, слезно просит ведущего, которого уволили с канала из-за призывов поддерживать российских мобилизованных, вернуться.

"У россиян память коротка", или "если вы до сих пор верите россиянам" – именно так можно назвать этот этюд. Сначала гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева сделала видимость беспокойства позицией своего ведущего, а теперь рыдая просит вернуться. Где-то она лукавит.

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"Дождь" извинился перед уволенными ведущими

Наталья Синдеева опубликовала видео, где в слезах и соплях просит вернуться уволенных ведущих Алексея Коростелева, Маргариту Лютову и Владимира Роменского.

Говорит, что больше так не может и, мол, Корестельева уволили за "ошибку".

Это было самое ужасное, что мы могли сделать в этой ситуации. Надо было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. Мы сделали ужасно. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать – Леша, извини,

– сказала Синдеева в видеообращении.

Она добавила, что украинцы могут не простить телеканалу "эту ошибку". Она же хочет "остаться человеком, как оставалось все это время человеком, а не г**ном".

Предпосылки скандала: что сказал Коростелев

Ведущий Алексей Коростелев в эфире заявил, что канал помогает российским военным на фронте. После этого заявления телеканал прекратил сотрудничество с ним.

Потом трое сотрудников "оппозиционного" "Дождя" объявили, что уходят с канала тоже, потому что солидарны с Коростелевым.

Кстати, сегодняшнее решение о том, чтобы забрать лицензию у канала достаточно взвешенно. "Оппозиционный" канал не в первый раз попадает в скандал.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) также оштрафовал российский телеканал на 10 тысяч евро за карту, где Крым входит в состав России.

Извиниться перед ведущими Синдеева решила через 4 дня и только после того, как сегодня стало известно, что Литва таки аннулировала лицензию телеканала. То есть отмываться дальше им нет смысла. Увольнением гендиректор пыталась "замылить глаза" Национальному совету по электронным СМИ Латвии (NEPLP).