Гендиректор МАГАТЭ едет в Украину: оценит ситуацию на ЗАЭС после катастрофы на ГЭС
Источник:Рафаэль Гросси
После подрыва россиянами Каховской ГЭС, что повлияло и на Запорожскую АЭС, в Украину едет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В планах Гросси оценить ситуацию на ЗАЭС, которая оккупирована Россией.
Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.
Смотрите также Эвакуировано до 3 тысяч человек, уровень воды продолжает падать: главное о подрыве Каховской ГЭС
Гросси представит программу помощи после теракта на ГЭС
"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и предоставить программу помощи после катастрофического затопления (из-за взрыва на – 24 Канал) плотине Новой Каховки", – написал Гросси.
Он также добавил, что оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции и проведет ротацию миссии МАГАТЭ с усиленной командой.Важно. После теракта россиян на Каховской ГЭС жителей Энергодара призывают уехать из города. Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
Какая ситуация на Запорожской АЭС
- Международное агентство по атомной энергии после разрушения Каховской ГЭС заявило, что эксперты "внимательно следят за ситуацией" и что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности".
- Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота 8 июня сообщил, что в Каховском водохранилище уровень воды упал ниже так называемой "мертвой точки". То есть ниже 12,7 метра. Следовательно, воду больше нельзя брать для ЗАЭС.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ЗАЭС Украина не может контролировать процессы на ЗАЭС, ведь станция оккупирована. В то же время, он подчеркнул, что ЗАЭС имеет двойную систему охлаждения, поэтому без воды из Каховской ГЭС она сможет просуществовать несколько месяцев.
- По состоянию на 9 июня 6 энергоблоков Запорожской АЭС находились в остановленном состоянии. Учитывая, что пруд-охладитель Запорожской АЭС – это отдельное гидротехническое сооружение, отделенное плотиной от Каховского водохранилища, безопасная эксплуатация в условиях остановленного состояния возможна в течение нескольких месяцев.
- 12 июня последний энергоблок Запорожской атомной электростанции был переведен в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.
- Президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что Запорожская АЭС нуждается в постоянном охлаждении отработанного ядерного топлива. Однако заверил, что меры по охлаждению достаточно, то есть хватает ставка-охладителя.