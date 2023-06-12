Гендиректор МАГАТЭ едет в Украину: оценит ситуацию на ЗАЭС после катастрофы на ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС, что повлияло и на Запорожскую АЭС, в Украину едет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В планах Гросси оценить ситуацию на ЗАЭС, которая оккупирована Россией.

Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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Гросси представит программу помощи после теракта на ГЭС

"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и предоставить программу помощи после катастрофического затопления (из-за взрыва на – 24 Канал) плотине Новой Каховки", – написал Гросси.

Он также добавил, что оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции и проведет ротацию миссии МАГАТЭ с усиленной командой.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии после разрушения Каховской ГЭС заявило, что эксперты "внимательно следят за ситуацией" и что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности".

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота 8 июня сообщил, что в Каховском водохранилище уровень воды упал ниже так называемой "мертвой точки". То есть ниже 12,7 метра. Следовательно, воду больше нельзя брать для ЗАЭС.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ЗАЭС Украина не может контролировать процессы на ЗАЭС, ведь станция оккупирована. В то же время, он подчеркнул, что ЗАЭС имеет двойную систему охлаждения, поэтому без воды из Каховской ГЭС она сможет просуществовать несколько месяцев.

По состоянию на 9 июня 6 энергоблоков Запорожской АЭС находились в остановленном состоянии. Учитывая, что пруд-охладитель Запорожской АЭС – это отдельное гидротехническое сооружение, отделенное плотиной от Каховского водохранилища, безопасная эксплуатация в условиях остановленного состояния возможна в течение нескольких месяцев.

12 июня последний энергоблок Запорожской атомной электростанции был переведен в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

Президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что Запорожская АЭС нуждается в постоянном охлаждении отработанного ядерного топлива. Однако заверил, что меры по охлаждению достаточно, то есть хватает ставка-охладителя.

. После теракта россиян на Каховской ГЭС жителей Энергодара призывают уехать из города. Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент.