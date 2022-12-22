Гендиректор МАГАТЭ уже в Москве: первые детали переговоров по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 декабря прибыл в Москву. Там он намерен обсудить создание защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в твиттере рассказал первые детали переговоров по ЗАЭС.

Важно Гендиректор МАГАТЭ Гросси собрался в Россию: обсудит ситуацию вокруг ЗАЭС

По его словам, ключевым моментом является то, что зона необходима для предотвращения ядерной аварии.

Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Я продолжаю свои усилия по достижению этой цели с чувством крайней срочности,

– добавил Гросси.

Больше деталей генеральный директор МАГАТЭ, к сожалению, не раскрыл.

Какова вероятность взрыва на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что на территории оккупированной Запорожской АЭС продолжают находиться около полутысячи российских военных. И именно от них зависит, есть ли угроза взрыва. Зеленский предупредил, что оккупанты имеют взрывчатку и оружие.

Российские войска захватили ЗАЭС и разместили на территории станции военную технику и боеприпасы еще 4 марта. Они постоянно оказывают давление на персонал станции. Это подтвердил и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявивший, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением.

Ранее президент Франции заявил, что существует соглашение о выводе русских войск с территории Запорожской атомной электростанции. Макрон также сказал, какой период будет иметь в этом отношении "решающее значение".