С ним работает ФСБ, чтобы он убедил персонал, – Кошарная о задержании гендиректора ЗАЭС

Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова для якобы временного допроса. Сейчас неизвестно где он находится.

После задержания Мурашова предполагали, что Россия хочет надавить на МАГАТЭ, однако причина другая. Такое мнение 24 каналу озвучила эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

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По ее словам, гендиректор станции фактически был похищен для того, чтобы "психологически его обработать".

Я уверена, что сейчас с ним работает ФСБ, чтобы он убедил персонал ЗАЭС согласиться на условия, которые выдвигают российские оккупанты. Это их цель,

– подчеркнула эксперт.

Она считает, что Росатом не планирует забирать под себя ЗАЭС. Однако хотят сделать энергетическую структуру, "фирму-прокладку", как это было в оккупированном Крыму. Все для того чтобы не попасть под санкции.

Если это произойдет, то следует ожидать "правовой вакуум", связанный с лицензиями и законодательством. То есть, если Россия присоединит АЭС к какой-то своей структуре и провозгласит, что это их станция, то персонал должен иметь российские лицензии. Однако на это никто не согласится, персонал точно.

Кошарная о задержании гендиректора ЗАЭС: смотрите видео

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