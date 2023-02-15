Россия хочет забрасывать Украину живой силой: генерал Ходжес рассказал, как остановить нашествие

Для России жизнь ее военных ничего не значит. Оккупанты терпят колоссальные потери. В то же время Кремль это совершенно не интересует. Страна-террористка хочет отправить на войну сотни тысяч человек.

Алексей Резников отметил, что Россия уже мобилизовала полмиллиона военных. Страна-террористка объявила о 300 тысячах мобилизованных оккупантов на границах. В то же время реальная цифра значительно больше.

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Что говорит Ходжес

Генерал-лейтенант Бен Ходжес – бывший командующий армией США в Европе – отметил, что очень скептически относится к цифрам в отчетах.

Ходжес подчеркнул, что история знает примеры, когда менее многочисленные армии побеждали. Особенно в тех случаях, когда защищали свою землю.

По эффективности и мотивированности 100 тысяч украинских воинов могут гораздо больше, чем 300 тысяч оккупантов.

В некоторых местах Россия преобладает количеством. В то же время, страна-террористка все равно не может реализовать никаких целей.

ВСУ наносят врагу колоссальные потери

По состоянию на 15 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 139 770 российских захватчиков. Только за сутки на концерт к Кобзону отправили 690 оккупантов.

Чтобы скрыть реальные потери, россияне сжигают тела своих "товарищей". Возле местного крематория в Крыму – огромные очереди.