Олексій Резніков зауважив, що Росія вже мобілізувала пів мільйона військових. Країна-терористка оголосила про 300 тисяч мобілізованих окупантів на кордонах. Водночас реальна цифра – значно більша.
Для Росії життя її військових нічого не значить. Окупанти зазнають колосальних втрат. Водночас Кремль це абсолютно не цікавить. Країна-терористка хоче відправити на війну сотні тисяч людей.
Джерело:"Попова"
Олексій Резніков зауважив, що Росія вже мобілізувала пів мільйона військових. Країна-терористка оголосила про 300 тисяч мобілізованих окупантів на кордонах. Водночас реальна цифра – значно більша.