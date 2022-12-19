Расколет систему обороны врага, – генерал-лейтенант о 2 перспективных направлениях для ударов ВСУ
Россияне могут готовить стратегические резервы для нового наступления, которое, вероятно, планируют на конец зимы – начало весны. До этого времени у украинской стороны будет окно возможностей, чтобы повлиять на ситуацию на Юге и на Востоке.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, сейчас у ВСУ есть два потенциальных направления для ударов – на Запорожье и на Херсонщине.
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Куда могут ударить ВСУ
Наиболее перспективным с военной точки зрения является Запорожское направление. Нанеся удар там, можно расколоть систему обороны врага на Юге со всеми отрицательными последствиями для южной группировки его войск. Россияне и сами это понимают, поэтому пытаются проводить соответствующие антимеры для укрепления обороны.
Но, как заметил Романенко, есть еще направление из Херсона на Скадовск. Если нанести удар там, то группировка противника, сосредоточенная в районе Каховки и Новой Каховки, окажется в оперативном окружении. Оккупанты также видят такую возможность, и попадать в эту ситуацию не хотят.
Генерал-лейтенант объяснил, что такие асимметричные действия будут заставлять противника самостоятельно выводить свои войска в Крым или на территорию России.
Игорь Романенко предположил самые перспективные направления для ударов ВСУ: смотрите видео
"Такой подход является проявлением профессионализма действий в наших войсках. Это не стратегия нашествия, которое используют россияне", – подчеркнул Романенко.
Он добавил, что эти направления для потенциальных ударов формируют картину соответственных перспективных действий. Следовательно, нужно доверять Главнокомандующему и Генштабу, которые постоянно анализируют разведданные, и точно найдут наиболее эффективный вариант для применения сил в период перед предполагаемым наступлением россиян, когда для Сил обороны Украины откроется окно возможностей.
В разведке рассказали о новых планах россиян
- Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что после освобождения Херсона война вступила в новую фазу – те солдаты, которые были там, сейчас дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.
- По его словам, россияне до сих пор хотят полностью захватить эти регионы под свой контроль. Так, причиной того, что оккупанты вцепились в Бахмут, хотя и не имеют там никакого успеха, указывает на стремление полностью захватить Донецкую область.