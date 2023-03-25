Генерал-лейтенант ВСУ объяснил, почему россияне переориентировались из Бахмута на Авдеевку
Почти год оккупанты пытались захватить Бахмут Донецкой области. Однако в последнее время враг сосредоточил свое внимание на Авдеевке.
Противнику не хватает сил вести боевые действия по всей линии фронта, которая достигает 1 200 километров. Об этом 24 Канала сказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко.
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Почему враг переориентировался на Авдеевку
Так, противник выбрал вариант штурма именно Авдеевки. Он видит, что вокруг Бахмута сосредоточены наши усилия. "Нужно делать какие-то действия, достигать результатов хотя бы на каком-то направлении", – утверждает Романенко.
С военной точки зрения, говорит эксперт, возле Авдеевки у врага сильнее логистическое обеспечение. Кроме того, у россиян на этом направлении лучшие возможности не только артиллерийских, но и авиационных ударов. По словам Романенко, должна быть целая инфраструктура, которая обеспечила бы работу летательных аппаратов – и пилотируемых, и беспилотных.
Это не принципиально стратегическое, но лучшее по возможностям направление. Они руководствуются пословицами: "Если не в лоб, то по лбу" и "Авось пройдет, авось достигнем". С этим у них плохо,
– отмечает военный эксперт.
Хотя ситуация вокруг Авдеевки действительно осложнилась. Продолжаются ожесточенные бои.
"Я думаю, наш Генштаб, действующие там низшие штабы и войска Сил обороны примут адекватные решения и будут продолжать выполнять боевые действия оборонительного характера", – убежден генерал-лейтенант ВСУ.
Последние потери врага
- Украинские защитники и защитницы продолжают давать достойный отпор врагу, пришедшему на наши земли. Так, за прошедшие сутки украинские воины "задвухсотили" еще 720 захватчиков.
- В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 169 890 российских оккупантов.
- Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники. За последние сутки оккупанты потеряли: 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 9 РСЗО, 1 вертолет, 6 БпЛА оперативно-тактического уровня, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.