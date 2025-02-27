Генерал-майор Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Андрея Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба
В четверг, 27 февраля, Рустем Умеров своим приказом по согласованию с президентом Украины назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
По словам министра, в новой должности Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами. Умеров отметил, что генерал-майор имеет более 27 лет опыта в армии, где служил на ключевых должностях – от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток".
Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства,
– отметил глава Минобороны.
Днем ранее, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ – на этом посту он был с июня 2024 года.
После начала полномасштабного вторжения генерал-майор возглавил оборону Николаева и был одним из командующих, отвечавших за освобождение Херсона. Все, что известно об Андрее Гнатове, читайте в материале 24 Канала.