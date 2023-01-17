Генерал Пентагона посетил украинских бойцов, тренирующихся с войсками США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли посетил полигон Графенвер в Германии. Там американцы начали обучение более 600 украинских военных.

Это первый визит генерала на полигон Графенвер после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина отправила батальон из более чем 600 солдат, чтобы за 6 недель учиться, как разместить танки, артиллерию и другое оружие, чтобы максимизировать их эффект перед ожидаемым контрнаступлением против оккупантов.

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Милли провел чуть менее двух часов в лагере "Херсон"

Это не стандартная ротация. Это один из тех моментов, когда, если вы хотите что-то изменить, это то, что вам нужно,

– заявил Милли во время встречи с командирами.

Милли подчеркнул, что учение на полигоне Графенвер, где украинские войска впервые были размещены еще в 2014 году, хорошо подготовят защитников Украины к наступлению или противодействию любым российским атакам.

Он провел чуть менее двух часов в лагере "Херсон" – части базы, которую назвали в честь украинского города, где в прошлом году ВСУ одержали важную победу над Россией.

Проходя по полигону, Милли шутил с солдатами, расспрашивая об их боевом опыте и рассказывая о военной миссии.

В разговоре с репортерами генерал сказал, что комплексные учения в сочетании с новой военной поддержкой, направляющейся в Украину, будут иметь ключевое значение для оказания помощи украинским Силам обороны.

После визита в Графенвер генерал посетил штаб в Висбадене, к западу от Франкфурта, где прошла конференция с участием украинских военнослужащих.

Вскоре Милли примет участие в саммите на американской авиабазе в Рамштайне.

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