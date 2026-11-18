В среду, 18 ноября, генерал СБУ Сергей Дука прибыл на заседание парламентской Временной следственной комиссии. Фигурант антикоррупционного расследования решил лично изложить народным депутатам свою позицию.

Подозреваемый фигурирует в деле антикоррупционных органов "Карфаген". Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Что известно о заседании?

Накануне Дука просил Верховную Раду создать Временную следственную комиссию. Вызов в парламент он получил и публично согласился явиться к народным депутатам. Подозреваемый заявил о намерении представить свою версию событий вокруг расследования антикоррупционных органов.

Сам военнослужащий публично назвал уголовное производство по себе хорошо спланированной и заранее срежиссированной информационно-политической спецоперацией. Он ответил, что между НАБУ и СБУ нет конфликта. В то же время, по мнению Дуки, антикоррупционные органы стали рычагом политического влияния на высшее руководство государства.

Чиновник назвал операции "хорошо срежиссированными фильмами" и пиаркомпанией. Он подверг критике антикоррупционные органы за то, что расследования выходят во время межанродных поездок украинских высокопоставленных должностных лиц.

Все хорошо срежиссированные фильмы, они ничем не заканчиваются, для государства нет никакой выгоды от этого, а на международной арене наша страна выступает как самое коррупционное в мире государство, чем пользуются, в том числе российские СМИ,

– заявил Дука.

Он прокомментировал информацию ЦПК о наличии российских паспортов у родителей жены, которые остались на оккупированной Херсонщине. Он ответил, что у него много родных из Херсонской области, однако его близкие – мать и брат, находятся на подконтрольной Украине территории. Дука сказал, что не общался с родителями жены, так что якобы не может подтвердить наличие паспортов страны-агрессорки.

Также генерал прокомментировал информацию СМИ о том, что сотрудников СБУ "заставили собирать деньги на залог. Он заявил, что взносы были добровольными. Также он раскритиковал медиа и антикоррупционные органы за распространение этой информации.

А вот у меня вопрос к нашим медиа, и к ВАКСу, САП и НАБУ: для чего вы списки лиц, сотрудников СБУ разгласили в общий доступ, а теперь этим сотрудникам звонят журналисты и задают неудобные вопросы. Зачем это делать? У нас же военное время,

– сказал фигурант.

Также он заявил, что об угрозах сотрудников НАБУ угрожали ему, что он будет сидеть столько же, сколько и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Дука заявил, что пленки эксгенпрокурора Руслана Кравченко в отношении антикоррупционных органов правдивы.

Что известно о деле Дуки?

6 ноября Высший антикоррупционный суд поместил подозреваемого под стражу на 60 дней. При этом судебное постановление предусматривало возможность внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Впоследствии "Украинская правда" писала, что среди сотрудников спецслужбы начали распространять призывы к сбору средств для увольнения чиновника. Уже 13 ноября при генерале внесли полную сумму залога из-за более чем 1600 отдельных банковских платежей. Напомним, что после выхода из СИЗО Сергей Дука обвинил следствие предвзятости и выразил готовность дать показания в Верховной Раде.