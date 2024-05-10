Заменить в должности Герасимова якобы может бывший командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин. Как рассказал 24 Каналу боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, вполне возможно, что после 9 мая мы услышим о новых кадровых решениях Владимира Путина.

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Каких изменений ждать

Должность Шойгу пророчат тульскому губернатору Алексею Дюмину. К тому же Дюмин и Суровикин были близкими к главе вагнеровцев Евгению Пригожину, который летом 2023 года поднял бунт против Владимира Путина.

Это загадочное возвращение Суровикина, на которого когда-то делали большую ставку. Российская пропаганда называла его генерал "Армагедон". Но он не имел шансов справиться со своей миссией и был отправлен в "почетную" ссылку в Африку,

– рассказал политолог.

Там он руководил проектами Пригожина – его ЧВК "Вагнер". Но сейчас Суровикин неожиданно вернулся в Россию. Это интересная история, учитывая то, что Пригожин был любимым персонажем не только российской пропаганды, но и Кремля.

Я не исключаю, что возвращение Суровикина может означать падение бывшего фаворита Путина – Сергея Шойгу. Более того, в Москве уже давно обсуждают, что два "тяжеловеса" этого правительства – Шойгу и Лавров (глава МИД России – 24 Канал) уйдут в отставку,

– добавил Тарас Березовец.

К первому и ко второму есть множество претензий, которые связаны с провалами в их работе. Поэтому таких действий стоит ожидать от Путина. В общем сегодня становится понятно, что в окружении российского диктатора никто не может чувствовать себя уверенно. Вполне, вероятно, что без должности также останется премьер Михаил Мишустин.

Относительно того, когда мы узнаем о решении Путина, то это будет вскоре после 9 мая. Ведь россияне не любят совмещать информационные поводы. Они хотят, чтобы Россию вспоминали ежедневно.

Что известно о Сергее Суровикине