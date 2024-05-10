Заменить в должности Герасимова якобы может бывший командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин. Как рассказал 24 Каналу боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, вполне возможно, что после 9 мая мы услышим о новых кадровых решениях Владимира Путина.
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Каких изменений ждать
Должность Шойгу пророчат тульскому губернатору Алексею Дюмину. К тому же Дюмин и Суровикин были близкими к главе вагнеровцев Евгению Пригожину, который летом 2023 года поднял бунт против Владимира Путина.
Это загадочное возвращение Суровикина, на которого когда-то делали большую ставку. Российская пропаганда называла его генерал "Армагедон". Но он не имел шансов справиться со своей миссией и был отправлен в "почетную" ссылку в Африку,
– рассказал политолог.
Там он руководил проектами Пригожина – его ЧВК "Вагнер". Но сейчас Суровикин неожиданно вернулся в Россию. Это интересная история, учитывая то, что Пригожин был любимым персонажем не только российской пропаганды, но и Кремля.
Я не исключаю, что возвращение Суровикина может означать падение бывшего фаворита Путина – Сергея Шойгу. Более того, в Москве уже давно обсуждают, что два "тяжеловеса" этого правительства – Шойгу и Лавров (глава МИД России – 24 Канал) уйдут в отставку,
– добавил Тарас Березовец.
К первому и ко второму есть множество претензий, которые связаны с провалами в их работе. Поэтому таких действий стоит ожидать от Путина. В общем сегодня становится понятно, что в окружении российского диктатора никто не может чувствовать себя уверенно. Вполне, вероятно, что без должности также останется премьер Михаил Мишустин.
Относительно того, когда мы узнаем о решении Путина, то это будет вскоре после 9 мая. Ведь россияне не любят совмещать информационные поводы. Они хотят, чтобы Россию вспоминали ежедневно.
Что известно о Сергее Суровикине
- Бывший командующий оккупационных войск родился в Новосибирске. От командира взвода он дослужился до генерала. В его биографии есть судимости и скандалы. Например, после разговора с ним застрелился его заместитель, а сам Суровикин бил подчиненных.
- Далее было участие в войнах в Сирии и Чечне, где он получил репутацию "мясника". В 2021 году Суровикин стал одним из тех, кто планировал полномасштабное вторжение в Украину. Именно он ответственен за массированные обстрелы 24 февраля и 10 октября 2022 года, когда оккупанты пытались вывести из строя энергосистему Украины.
- После неудачного мятежа Пригожина Суровикина отправили в отставку. Впоследствии стало известно, что он якобы возглавил координационный комитет СНГ по вопросам противовоздушной обороны. Известно, что военный преступник поддерживал хорошие отношения с главарем вагнеровцев, но когда начался бунт, осудил их действия. Однако это не помогло ему не попасть в немилость Путина
- Долгое время о Суровикине ничего не было известно. Но в сентябре 2023 года его был замечен в Алжире. Цель визита не разглашалась, но предполагали, что он имел задание собирать остатки вагнеровцев под крылом минобороны. Перед тем в Африке также был Пригожин.