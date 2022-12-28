"Сорулька-дивергентка" хотела убить вражеского генерала МЧС: кадры этого распространяются сетью

Генерала-лейтенанта вражеского департамента чрезвычайных ситуаций Анатолия Елизарова внезапно постигла "неудача". Посреди дня на него упала большая глыба льда и чуть не отправила на концерт к Кобзону.

К великому счастью для Вооруженных Сил и всего украинского народа, Путин теряет своих военных генералов не только на войне в Украине, но и на территории своего террористического государства. В среду, 28 декабря, вражеские СМИ сообщили, что глыбы льда обрушились на начальника Департамента оперативного управления МЧС. Об этом информирует 24 Канал.

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Инцидент произошел в столице России

Как отмечают медиа, сосулька догнала Елизарова в Москве – то есть в главном городе России. Это свидетельствует о том, что вражеские коммунальщики очень плохо работают даже в больших населенных пунктах. Или же сосулька принадлежала к диверсионно-разведывательным группам Украины и имела боевую задачу упасть на генерала. Пока эту информацию официально не подтвердили украинские спецслужбы, однако в ГСЧС нашей страны прокомментировали ситуацию.

Генералу МЧС из соседней недружественной к нам страны мы желаем еще встретить свою сосульку, которая завершит начатое дело,

– написали в украинском ведомстве.

На российского генерала упала глыба льда: смотрите видео с телеграм-канала ГСЧС

Известно, что начальник Елизаров получил травму головы в результате этого инцидента. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и врачи круглосуточно оказывают ему медицинскую помощь. Кроме того, Дорогомиловская межрайонная прокуратура России начала проверку, что является еще одним подтверждением гипотезы, что сосулька работала на Украину – вероятно, российские правоохранители хотят раскрыть все детали этого сотрудничества.

Украинцам следует не забывать о правилах безопасности

Смех смехом, но сосульки, к сожалению, существуют не только в России. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев быть осторожными. В частности, помнить, что сосулька, летящая с высоты, может травмировать или даже убить. Поэтому необходимо обходить места формирования ледяных скоплений на крышах домов и сооружений, не подходить к фасадам зданий, быть внимательным и смотреть вверх.



Как уберечься от сосулек / Картинка 24 Канала

К этой теме напомним, что во вторник, 27 декабря, трое мужчин по неосторожности провалились под лед во Львове. Один из них, к сожалению, погиб.